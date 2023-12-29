На выставке "Россия" пройдут дни российской экономики с 16 января по 2 февраля

На мероприятии представят 14 ключевых отраслей, рассказали организаторы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дни российской экономики пройдут на выставке "Россия" с 16 января по 2 февраля следующего года. Всего будет представлено 14 ключевых отраслей, говорится в пресс-релизе организаторов выставки.

"Дни российской экономики пройдут с 16 января по 2 февраля 2024 года. Всего будет представлено 14 ключевых отраслей. В рамках деловой программы будут представлены цифровые сервисы для граждан и бизнеса - за последние годы это прорыв для комфортной жизни во многих отраслях от банковской сферы до сельского хозяйства. В числе других отраслевых успехов презентуют: машиностроение, современный урбанизм, транспортную систему, туристические тренды и многое другое", - сообщается в релизе.

16 января в рамках деловой программы пройдет "день финансов", на пленарной сессии которого будут обсуждаться достижения российского финансового сектора. Спикеры расскажут об особенностях взаимоотношений между государством и бизнесом и о роли финансовой культуры в развитии личных и профессиональных компетенций в финансовой сфере.

17 января на выставке пройдет "День цифровизации", 18 января - "День машиностроения". Также запланированы "День строительства", "День туризма" и "День пассажирской логистики", отмечается в сообщении.

"Каждый день будет посвящен определенному сектору экономики, что позволит нам рассказать о достижениях нашей страны максимально обширно. Узнать же об этом мы сможем от первых лиц государства. Помимо дней российской экономики, на площадке выставки пройдет форум Национальных достижений", - рассказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.