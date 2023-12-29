Белоусов заявил, что продажа валютной выручки экспортерами дала результат

Первый вице-премьер РФ отметил, что значительная часть импорта, почти 30%, до сих пор идет в евро и долларах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Продажа валютной выручки экспортерами дала результат, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью газете "Коммерсантъ".

"У нас столько лет был активный торговый и активный текущий баланс, что мы забыли, что важнейшая функция экспорта - это фондировать импорт. Всегда экспорт был больше импорта. Но при переходе на расчеты в национальных валютах ситуация изменилась. Значительная часть импорта, почти 30%, до сих пор идет в евро и долларах. В рублях и в валютах дружественных стран [идет продажа]. Возникает вопрос, как это все склеить одно с другим", - сказал Белоусов.

"Это одна из причин, по которой появилась необходимость ввести обязательную продажу валютной выручки - чтобы выровнять ситуацию. Удалось. И компании признали - достаточно гибкий механизм. Он действует только для крупнейших компаний", - отметил Белоусов.

В начале декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сказал журналистам, что меры правительства по обязательной продаже экспортерами валютной выручки играют роль стабилизатора волатильности курса рубля.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.