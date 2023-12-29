В Новосибирске разработали БПЛА, созданный из выдерживающих минус 60 градусов материалов

Он может использоваться для мониторинга газопроводов, а в перспективе и для доставки грузов в Заполярье

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Беспилотник самолетного типа, изготовленный из низкотемпературных полимеров, ранее не применявшихся в авиации, и способный работать при температуре минус 60 градусов, создали в Новосибирске для работы в условиях Арктики. Он может использоваться для мониторинга газопроводов, а в перспективе и для доставки грузов в Заполярье, сообщил ТАСС генеральный директор конструкторского бюро "ОКБ" Константин Корюкин.

"Беспилотник проектировался для мониторинга нефте- и газопроводов. Он должен быть всепогодным. Мы применили материалы - низкотемпературные полимеры, которые ранее не применялись в авиации ранее. Он может спокойно работать при температуре минус 60. Мы проводили испытания на морозе, и у нас не только с материалами, но и с компонентами все в порядке. Этот беспилотник экстраординарный, он может взлетать с неподготовленных площадок без специального стартового комплекса", - сказал собеседник агентства.

Корюкин пояснил, что запуск БПЛА возможен с практически любой площадки с неподготовленной ВПП. Большая часть комплектующих БПЛА отечественная. Максимальная рабочая высота работы беспилотника составляет 6 тыс. метров, максимальная скорость полета - 215 км/ч. Грузоподъемность БПЛА - 13,5 кг.

"Наша беспилотная платформа может управляться человеком, может работать в беспилотном режиме. Сейчас мониторингом нефтегазопроводов занимаются с самолетов и вертолетов. Это долго и дорого, а заряженный беспилотник для этих целей может пролететь тысячу километров. Кроме этого, наша разработка может использоваться для мониторинга лесных пожаров, поиска людей, составления геодезических карт. А также, например, из Иркутска направить посылку в Заполярье", - уточнил Корюкин.

В настоящее время разработан предсерийный образец, запуск производства планируется в конце февраля - начале марта следующего года. Для запуска производства рассматривается несколько площадок: в регионах Сибирского федерального округа и Белоруссии, добавил собеседник агентства.