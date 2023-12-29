Объем незаконного перемещения наличности физлицами снизился на 10,5%

По данным ФТС, он составил в 2023 году 1,88 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем наличных денежных средств, которые граждане пытались незаконно перевезти через границу, составил в 2023 году 1,88 млрд рублей, что на 10,5% ниже, чем в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

"Так, общий объем денежных средств, которые граждане пытались сокрыть от таможенного контроля, составил в рублевом эквиваленте 1,88 млрд, что на 10,5% ниже показателей прошлого года. Всего зафиксировано свыше 11,3 тыс. попыток незаконного перемещения", - заявили в ведомстве.

По данным ФТС, в основном контрабандой пытались провезти доллары и евро. Чаще всего вывозили денежные средства в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль, ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана.

По фактам незаконного вывоза наличности на общую сумму 1,36 млрд рублей возбуждено 48 уголовных дел и 9678 дел об административных правонарушениях, в том числе 6801 дел об административных правонарушениях, связанных с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс. По фактам незаконного ввоза валюты на общую сумму 521,7 млн рублей возбуждено 33 уголовных дела и 1604 дела об административных правонарушениях. Показатели снизились на 43,1% и 24,4% соответственно, что, по словам ФТС, обусловлено сокращением потока иностранных туристов, посетивших Россию в 2023 году.

ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства превышающие эквивалент в $10 тыс. при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.