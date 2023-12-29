Путин в последний рабочий день 2023 года встретится с главой "Аэрофлота"

На встрече будет поднята, в частности, тема плоских тарифов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в последний будний день 2023 года проведет встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в Кремле. <…> [У него] идут спокойные рабочие встречи. <…> Среди прочих на докладе у президента сегодня будет генеральный директор и представитель правления "Аэрофлота" Сергей Александровский", - сказал Песков.

Он пояснил, что "Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы плоских тарифов", которая поднималась в том числе и в ходе состоявшейся 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ.