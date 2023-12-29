Группа "Аэрофлот" по итогам 2023 года увеличит перевозки пассажиров на 15%

Глава компании Сергей Александровский сообщил, что группа "Аэрофлот" в 2023 году увеличила долю на внутреннем рынке авиаперевозок на 6 п.п.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам 2023 года планирует перевезти 47 млн пассажиров, что на 15% превышает показатель за 2022 год. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 млн пассажиров. Это на 15% выше результатов предыдущего года", - сказал он.

Непосредственно авиакомпания "Аэрофлот" планирует перевезти 25 млн пассажиров в 2023 году, авиакомпания "Россия" - 9 млн, а лоукостер "Победа" - 13 млн.

Александровский сообщил, что группа "Аэрофлот" в 2023 году увеличила долю на внутреннем рынке авиаперевозок на 6 п.п. и перевезла 37,5 млн пассажиров. "Относительно перевозок на внутреннем российском рынке мы увеличили на 6 процентных пунктов нашу долю и достигли показателя 37,5 млн пассажиров", - сказал он.

Глава "Аэрофлота" также сообщил, что в части международных перевозок группа существенным образом увеличила объемы - на 77% к прошлому году и всего перевезет в 2023 году 9,5 млн пассажиров.