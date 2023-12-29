В МВД предупредили об участившихся фактах мошенничества с турами и билетами со скидкой

В ведомстве добавили, что аферисты пользуются фишинговыми сайтами для обмана граждан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МВД России предупредило, что телефонные мошенники начали активно предлагать российским гражданам всевозможные горящие туры со значительной скидкой. Об этом говорится в Telegram-канале управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

"В социальных сетях и мессенджерах на данный момент наблюдается существенное увеличение предложений от аферистов по приобретению горящих туров, а также авиа- или железнодорожных билетов со скидкой от 50% до 90%", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в таких сообщениях практически всегда содержится ссылка, которая ведет пользователя на фишинговый сайт, на котором, якобы можно оплатить тур со значительной скидкой. "В том случае, если пользователь переходит на эти поддельные ресурсы, он видит там форму для оплаты, где необходимо ввести данные банковской карточки. Если довериться этому обману и ввести платежные данные на сайте, то все деньги и платежная информация отправятся на сервер киберпреступников", - отметили в ведомстве.

Чтобы убедиться в том, что предложение действительно исходит от реальной компании, необходимо самостоятельно найти сайт турагентства, или же сервиса продажи авиа- или железнодорожных билетов, которые якобы устраивают соответствующие акции, советуют в МВД. На этом ресурсе необходимо отыскать информацию о том, что действительно есть возможность приобретения билетов или туров со скидкой. "Если на официальном сайте компании подобной информации о каких-то акциях нет, то со 100-процентной вероятностью сообщение является мошенническим. Будьте бдительны и предупредите родных и близких", - призывает МВД.