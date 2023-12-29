Bloomberg счел 2023 год худшим для доллара с момента начала COVID-19

Индекс доллара, который подсчитывает агентство, упал почти на 3%, это самое резкое снижение годового показателя с 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2023 год станет худшим для доллара со времен начала пандемии в 2020 году. Такая оценка содержится в аналитическом материале агентства Bloomberg.

Индекс доллара, который подсчитывает агентство, упал почти на 3%, это самое резкое снижение годового показателя с 2020 года. Значительная часть падения индекса пришлась на IV квартал уходящего года на фоне надежд американских экономистов на то, что Федеральная резервная система (ФРС, выполняет в США функции Центробанка) будет снижать процентные ставки в свете замедления роста экономики США. "Это снижает привлекательность доллара, поскольку центральные банки других стран могут дольше сохранять ставки на более высоком уровне", - пишет Bloomberg.

Тем не менее в преддверии президентских выборов в США в 2024 году доллар может укрепиться, считает эксперт японской консалтинговой фирмы Market Risk Advisory Кодзи Фукая. Аналитик особенно отмечает фактор экс-президента Дональда Трампа, участие которого в выборах приведет к "политическим потрясениям" и "повысит волатильность валюты".

Агентство указывает, что падение доллара происходит на контрасте с британским фунтом стерлингов, для которого 2023 год станет лучшим с 2017 года, и швейцарским франком. Валюта Швейцарии демонстрирует самые высокие годовые показатели с 2010 года, отмечает Bloomberg. Фунт вырос по отношению к американской валюте на 5% в 2023 году, а швейцарский франк вырос до рекордных показателей. Трейдеры считают, что Швейцарский национальный банк проводит более жесткую политику по сравнению с регуляторами других стран.