На Украине собрали 79,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур

По данным Украинской зерновой ассоциации, производство зерновых и масличных в 2022 году составило 73,8 млн тонн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские аграрии собрали 79,2 млн тонн нового урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом сообщает правительство в своем Telegram-канале "Уряд онлайн".

"По состоянию на конец декабря на Украине собрано 79,2 млн тонн нового урожая: 58,4 млн тонн зерновых и зернобобовых и 20,8 млн тонн масличных культур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10 542 тыс. га. В частности, намолочено кукурузы 28,1 млн тонн, пшеницы - 22,5 млн тонн, ячменя - 5,9 млн тонн.

По данным Украинской зерновой ассоциации, производство зерновых и масличных в 2022 году составило 73,8 млн тонн. При этом производство зерновых сократилось на 37% по сравнению с рекордными показателями 2021 года и составило около 53,9 млн тонн, а производство масличных культур упало на 24% - до 17,5 млн тонн. В 2021 году Украина собрала 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 22,6 млн тонн масличных. По данным ассоциации, экспорт зерновых в 2022 году уменьшился на 24% - до 38,4 млн тонн, а растительных масел снизился на 17% - до 4,6 млн тонн.