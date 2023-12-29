Акционеры "Магнита" одобрили дивиденды за 2022 год в размере 412,13 рубля на акцию

Также они решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Магнита", одного из крупнейших российских ретейлеров, на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 42 млрд рублей или 412,13 рубля на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 42 000 726 736,15 руб., что составляет 412,13 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "Магнит", - сказано в сообщении.

Кроме того, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Годовое собрание акционеров "Магнита" в 2022 году не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда акционеры должны были обсудить вопрос распределения дивидендных выплат за 2021 год (совет директоров рекомендовал дивиденды не выплачивать). Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - выплаты тогда составили 30 млрд рублей (294,37 рубля на акцию).