В России биржевые цены на топливо вернулись к уровню начала 2023 года

В частности, стоимость бензина Аи-92 составила 39,877 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость основных видов нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года вернулась после осенних рекордов к отметкам начала года. Это следует из данных торговой площадки.

Последний торговый день 2023 года на СПбМТСБ - 29 декабря - завершился следующим уровнем цен: бензин Аи-92 - 39,877 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - 43,055 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо - 53,198 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - 53,428 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - 63,84 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) зафиксировалась на отметке 80,321 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - 13,106 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 24,163 тыс. рублей за тонну.

По большинству видов топлива уровень цен соответствует показателям конца февраля - начала марта 2023 года.

Однако в течение всего года динамика биржевых индексов по нефтепродуктам была разнонаправленной. Если в начале года, например, цена бензина Аи-92 опускалась до семилетнего минимума, то весной, с началом сезона высокого спроса на топливо, стоимость нефтепродуктов на бирже начала расти.

Кризисная ситуация

Первые рекорды биржевых цен на топливо были отмечены уже в конце мая - тогда стоимость бензина Аи-95 обновила максимум, достигнутый в сентябре 2021 года, и ушла выше 60,6 тыс. рублей за тонну. Остальные виды топлива также начали дорожать. Российские власти на этот рост цен отреагировали повышением нормативов продаж топлива через биржу - объем обязательной реализации бензина через СПбМТСБ был увеличен с 1 сентября с 12% до 13% от общего объема производства, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%. В СПбМТСБ тогда отмечали, что ситуация с ценами на нефтепродукты управляемая, и нет никакого хаоса и ажиотажа.

Однако повышение нормативов не смогло остановить увеличение биржевых цен. К середине сентября рекордных значений достигли цены как на бензин, так и на дизельное топливо. На этом фоне правительство прибегло к кардинальным мерам - с 21 сентября было введено временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. После это биржевые индексы перешли к снижению, а ситуация на биржевом топливном рынке начала стабилизироваться.

Уже в начале октября правительство утвердило новый пакет мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В него вошли в том числе такие меры, как восстановление параметров топливного демпфера, снятие ограничений на экспорт дизельного топлива по трубопроводам, введение заградительной пошлины для предотвращения "серого" экспорта и еще одно увеличение нормативов продаж на бирже - для бензина с 13% до 15%, для дизеля - с 9,5% до 12,5%.

Возврат к началу

К концу декабря основные ограничения на экспорт топлива были сняты, они продолжают распространяться только на дизельное топливо. В Минэнерго сообщили ТАСС, что биржевой топливный рынок полностью стабилизировался и восстановился, а предложение на бирже удовлетворяет весь возникающий спрос. В министерстве отметили, что повышение нормативов продаж топлива на бирже в сочетании с мерами по ограничению экспорта позволили насытить внутренний рынок. "При этом фактический объем торгов моторным топливом на СПбМТСБ в 2023 году даже превысил установленные нормативы. По автомобильному бензину он составляет 20% от производства, а по дизельному топливу - более 15%", - добавили в Минэнерго.

То, что компании исполняют нормативы по реализации топлива на бирже, подтвердили и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там подчеркнули, что каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке России реализуется через биржевой механизм. В ФАС также обратили внимание, что 21 декабря объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ с начала года превысил 30 млн тонн, что является новым рекордом на торгах за всю историю биржи. "В части контрольно-надзорной деятельности территориальные органы ФАС возбудили 28 антимонопольных дел", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Долой спекуляции

Одной из причин топливного кризиса стала диспропорция именно на оптовом топливном рынке, говорил вице-премьер России Александр Новак. Она выражалась в недостаточном предложении топлива на бирже, связанном в том числе с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, а также с действиями спекулянтов.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков обращал внимание, что на бирже часто складывались ситуации, когда трейдеры закупали топливо через биржу, а потом отказывались от его получения. Таким образом, по его словам, вносились ненужные корректировки в плановую работу, в том числе в работу НПЗ. При этом в СПбМТСБ говорили ТАСС, что в сентября на нарушения по исполнению договоров покупателями приходилось только 0,5% от общего объема торгов.

В то же время в течение осени СПбМТСБ неоднократно отстраняла от торгов нефтепродуктами трейдеров за нарушения и применение недобросовестных торговых практик. Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов рассказал ТАСС, что совместно с ФАС России и ЦБ РФ на бирже выстроена система постоянного мониторинга недобросовестных торговых практик. "По итогам проводимого биржей мониторинга к участникам торгов в январе - декабре 2023 года неоднократно принимались различные меры воздействия от вынесения официальных предупреждений до приостановки допуска к торгам и к клиринговому обслуживанию", - сказал он.

Карпов также отметил, что объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в декабре 2023 года оказался выше, чем за аналогичный период 2022 года. Он также, как Минэнерго и ФАС, подтвердил, что нефтяные компании сейчас полностью выполняют нормативы биржевых продаж нефтепродуктов, зачастую их превышая.