ЦБ понизил курс доллара на 30 декабря - 9 января до 89,69 рубля

Курс евро составил 99,19 рубля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 30 декабря 2023 года - 9 января 2024 года официальный курс доллара на уровне 89,6883 рубля, что на 62 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 36 копеек, до 99,1919 рубля.

В то же время официальный курс юаня был понижен на 10 копеек, до 12,5762 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:15 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 90,02 рубля (+0,73%). В то же время курс евро снижался до 99,21 рубля (-0,41%), юаня - до 12,59 рубля (-0,08%).