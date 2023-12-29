Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет вдвое

Как отметили в Росавиации, запланированы полеты 105 самолетов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полеты 105 самолетов в воздушном пространстве России запланированы в новогоднюю ночь, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Согласно предварительным данным Госкорпорации по ОрВД, в 00:00 мск 1 января 2024 года в воздушном пространстве России запланированы полеты 105 самолетов (42 - российских , 63 - иностранных авиакомпаний)", - говорится в сообщении.

В аналогичный период 2023 года в небе находилось 50 самолетов, из них 35 - российских, 15 - иностранных.

В сообщении Росавиации также уточняется, что при наличии плана полета авиакомпания может отменить рейс. При этом планы на нерегулярные полеты могут поступать менее чем за час до времени вылета в день их выполнения в текущий суточный план Главного центра ЕС ОрВД.