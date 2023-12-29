На производстве гексена нижнекамского предприятия СИБУРа установили уникальные колонны

Вес самой большой из них составил 43 тонны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Две уникальные колонны для выделения высотой в 18-этажный дом появились на строительной площадке нижнекамского предприятия СИБУРа. Об этом говорится в сообщении компании.

"Самое габаритное оборудование производства гексена - колонны высотой 45 и 47 м - привезли в Нижнекамск из Воронежской области. Произвели его на российском предприятии "Бормаш", - говорится в сообщении.

В работах по установке колонн были задействованы специалисты нижнекамской компании, имеющие опыт подобных работ по всей России. Для расположения новой установки рассматривалось несколько альтернативных площадок. В итоге было принято решение вести ее внутри действующего завода, на месте раннее демонтированного производства. Вес самой большой колонны составил 43 тонны, отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, строительство установки гексена (компонент для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии) ведется по собственной технологии СИБУРа. Более 90% оборудования на производстве создано в России.

Строящееся производство в Нижнекамске станет единственным производителем гексена в России. На данный момент продукт для полимерных производств поставляется из-за рубежа, но благодаря вводу нового производства СИБУР обеспечит ценным полупродуктом собственные потребности компании с учетом и будущих производств. Компания также будет поставлять гексен партнерам. В частности, в периметре СИБУРа полиэтилен премиального качества производят "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" "ЗапСибНефтехим" (Тобольск), также аналогичное производство планируется открыть на строящемся "Амурском газохимическом комплексе" (Свободный, Амурская область).