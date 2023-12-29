В Архангельской области намерены создать ТОР "Столица Севера"

Минимальный объем капитальных вложений для резидентов составит 500 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ намерено создать в Архангельской области территорию опережающего развития (ТОР) "Столица Севера" с преференциями для своих резидентов. Соответствующий проект, разработчиком которого выступает Минвостокразвития РФ, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего развития "Столица Севера" на территории <...> Архангельской области", - сказано в сообщении.

По данным проекта постановления, на территории опережающего развития будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Минимальный объем капитальных вложений для резидентов составит 500 тыс. рублей. Финансирование по созданию инфраструктуры будет обеспечено в рамках программы "Социально-экономического развития Арктической зоны РФ".