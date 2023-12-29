В Архангельской области в создание базы отдыха вложат более 160 млн рублей

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Инвестпроект с вложениями более 160 млн рублей по созданию круглогодичной базы отдыха реализуют в Котласе Архангельской области. На заседании инвестиционной комиссии региона ему присвоили статус масштабного проекта, что позволит инвестору получить земельный участок без торгов, сообщается на сайте пресс-центра областного правительства.

"Один из проектов предусматривает строительство круглогодичной базы отдыха в Котласе. Присвоение статуса масштабного проекта позволит инвестору получить земельный участок без проведения торгов. <...> Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, общий объем инвестиций составит более 160 млн рублей", - цитируют заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова в сообщении.

Также аналогичный статус получил инвестпроект в области строительства. По словам генерального директора агентства регионального развития Максима Заборского, общий объем инвестиций двух одобренных проектов составит более 1,5 млрд рублей. Всего же на сопровождении агентства регионального развития находятся 235 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций - более 284 млрд рублей.