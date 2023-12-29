В Башкирии создали автомобильный, станкостроительный и легпром-кластеры

Теперь в регионе девять кластеров, сообщили в правительстве республики

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Перечень кластеров Башкирии пополнился станкостроительным, легкой промышленности и межрегиональным автомобильным, теперь их в регионе девять, написал в Telegram-канале премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

"В федеральный реестр Минпромторга России включены новые кластеры Башкортостана - это станкостроительный, кластер легкой промышленности, а также межрегиональный автомобильный, куда в том числе вошли республиканские предприятия - АО "БелЗАН" и ООО "Научно-производственная фирма "МДМ". Таким образом, в республике действуют уже девять кластеров, и Башкирия занимает первое место в стране по количеству таких объединений", - написал Назаров.

Участие в кластерах дает предприятиям меры поддержки и различные льготы, отметил премьер-министр.

В 2022 году в республике были созданы пять кластеров, которые включены в реестр Минпромторга России - авиационный, промышленный, машиностроительный, агропромышленный, а также первый в России мебельный кластер. Общее количество предприятий - участников кластеров составляет более 60.