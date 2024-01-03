Эксперты ждут роста рынка акций РФ в 2024 году, несмотря на высокую ставку ЦБ

По прогнозу собеседников агентства, по итогам года доходность инвестиций в акции РФ с учетом дивидендов может достигнуть достигнуть 25% и выше

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Высокие ставки будут сдерживать приток средств в российские акции в I полугодии 2024 года, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом перспективы рынка ценных бумаг РФ остаются позитивными - по итогам года доходность инвестиций в акции РФ с учетом дивидендов может достигнуть и даже превысить 25%, добавили они.

За 2023 год индекс Мосбиржи вырос почти на 44%, восстановлению российского рынка помогла адаптация компаний к санкционным условиям, дивидендные выплаты, ставшие для части компаний рекордными, а также слабость рубля и редомициляция квази-российских компаний. Уверенно чувствовали себя представители финансового сектора - Сбербанк и Мосбиржа. Среди входящих в состав индекса Мосбиржи самый впечатляющий рост в 2023 году показали акции "Совкомфлота" (+284%), "Мечела" (+193% и +149% по обыкновенным и привилегированным акциям), расписки "Глобалтранса" (+137%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+112%), подсчитали в ИК "Велес капитал". Этим компаниям помогала переориентация товарооборота на восток, а в случае с "Сургутнефтегазом" - девальвация рубля.

В начале 2024 года эксперты не ожидают бурно-положительной динамики рынка акций из-за высокой ключевой ставки - на декабрьском заседании российский регулятор поднял показатель до 16% годовых. Поэтому привлекательная доходность консервативных инструментов, в частности, корпоративных бондов качественных эмитентов с плавающей ставкой, станет сдерживающим фактором для ценных бумаг, пояснила аналитик "Цифра брокер" Анна Буйлакова. Граждане также активно вкладывают свои средства в депозиты и фонды денежного рынка.

Однако рынок может заранее начать закладывать снижение ставки в случае замедления инфляции, что спровоцирует подъем на бирже, не исключается и локальный рост. "Ожидается, что регулятор постепенно будет снижать ставку - и в конце 2024 года она может быть снижена до 12-13%. Это должно привести к притоку дополнительной ликвидности на рынок. При этом главный риск 2024 года - это инфляция, если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться на настроениях инвесторов", - сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

Волатильность и возможность возникновения "черных лебедей" в виде новых всплесков геополитической напряженности (например, вокруг Тайваня), неожиданных итогов выборов и других факторов тоже остаются важными рисками на финрынках, добавила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции в цене

Несмотря на высокие ставки, за 12 месяцев 2024 года доходность инвестиций в российские акции с учетом дивидендов может достигнуть 25% и выше. Такие результаты ожидаются с учетом фундаментальных показателей (стоимости компаний ниже средних исторических значений), предстоящих выплат дивидендов, притока новых денег инвесторов и ожидаемого снижения ключевой ставки.

Так, в УК "Альфа-капитал" прогнозируют, что доходность инвестиций в акции может показать 20-25%. "При более благоприятном развитии событий рынок может принести 40% по итогам года, например, если начнется самоподдерживающийся процесс затягивания новых инвесторов в быстрорастущие активы. Напротив, при росте налоговой нагрузки на компании, отказа эмитентов от дивидендов и серьезных проблем в экономике, рынок ожидает коррекция", - рассказал Владимир Брагин.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность - в районе 10,3%.

Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ - 3 242 пункта. В ИК "Велес капитал" полагают, что при отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3 500 пунктов и выше. "БКС мир инвестиций" оценивает потенциал роста индекса Мосбиржи до 3 650 пунктов без учета дивидендов.

Бенифициары высоких ставок

В январе важным фактором поддержки российского рынка акций может стать реинвестирование дивидендов. "Сейчас как раз проходят дивидендные отсечки в крупных компаниях, а поступления на счет начнутся, вероятно, уже после Нового года. Причем притоки от дивидендов могут растянуться на период до конца января, ведь последние значимые отсечки ("Роснефть" и "Магнит") будут 10 января", - рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

Кроме того, в I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат. По мнению ИК "Велес капитал", дивидендными историям по итогам прошедшего года останутся прежде всего представители банковского (Сбербанк, банк "Санкт-Петербург") и нефтегазового сектора ("Башнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть", "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Газпром", "Новатэк"), а также компании транспортного сектора, получающие преимущества от увеличения экспорта в Азию: "Совкомфлот" и НМТП.

Рост поставок угля в Азию также может и дальше оказывать поддержку "Мечелу" и "Распадской".

Золотодобытчикам, тем временем, несмотря на высокие цены на драгоценный металл, не хватает дивидендного фактора, добавила аналитик компании Елена Кожухова. При этом вложения в золото остаются актуальными в контексте нестабильной геополитической обстановки, а вероятность обновления исторического максимума ценами на драгметалл высока, считают специалисты. Кроме того, при выраженных сигналах замедления понедельной инфляции в облигациях могут сильно вырасти бумаги с самыми дальними сроками погашения - например, ОФЗ 26238, считают в "БКС мир инвестиций".

Редомициляция также может позитивно сказаться на динамике бумаг "Яндекса" (целевая цена которого по оценкам "Цифра брокер" составляет 3 000 рублей, апсайд - 21%) и TCS (целевая цена "Цифра брокер" - 3780 рублей, апсайд - 22%). На рынке акций существуют и бенефициары высоких ставок, в частности - Мосбиржа, которая получает доход не столько от комиссий за совершение клиентами операций, сколько от размещения на рынке свободных остатков клиентских средств.