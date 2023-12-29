В Новгородской области турпоток на новогодних каникулах вырастет более чем на 10%

Он составит 100 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют, что турпоток в регион на новогодних каникулах вырастет более чем на 10% и составит 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"За новогодние праздники 2023 года Новгородскую область посетили около 90 тыс. туристов. Это показатель превысил данные за новогодние каникулы 2022 года на 7%. На основании данных о загрузке коллективных средств размещения в предстоящие новогодние праздники прогнозируется не менее 100 тыс. туристов", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в правительстве региона, всего прогнозируемый турпоток по итогу года составит 1,8 млн гостей, что больше, чем по итогам 2022 года, когда регион принял 1,7 млн туристов.

"Новгородская область - территория, где гармонично сочетаются культурно-познавательный, гастрономический, экологический и культурно-образовательный, активный и другие виды туризма. У наших гостей широкий выбор туристических локаций, маршрутов и объектов интереса на любой возраст и вкус", - добавил собеседник агентства.

По данным ведомства, туристы приезжают не только в Великий Новгород, но и в Старую Руссу (курорт "Старая Русса", Дом-музей Ф. М. Достоевского), на Валдай (Валдайский национальный парк, самая протяженная экотропа на Северо-Западе - "Большая Валдайская тропа", Валдайский Иверский Святоозерский монастырь и единственный в России Музей колоколов), в Боровичи (музей-усадьба А. В. Суворова, сплавы по реке Мста), Любытино (музей живой истории "Славянская деревня Х века"). Также пользуются популярностью горнолыжный курорт и семейные базы отдыха в Любытинском районе.

"В регион приезжают целыми семьями. Для самых маленьких путешественников есть парки живой природы, соколиный двор, веревочные парки, прогулки на лошадях, различные мастер-классы и не только. В регионе разработаны детские маршруты и туры для школьников, которые смогут подарить незабываемое путешествие не только детям, но и взрослым", - отметили в пресс-службе, добавив, что в последние годы Новгородская область использует все имеющиеся возможности для улучшения туристической инфраструктуры, в частности, маршрутов. Регион - участник национальных туристических маршрутов "Государева дорога" и "Повесть временных лет", а также межрегионального проекта "Серебряное ожерелье России". Великий Новгород стал третьей ключевой точкой проекта "Два города - миллион впечатлений", который объединяет Москву и Санкт-Петербург. К разработке туристических маршрутов активно подключается малый и средний бизнес. В будущем году меры финансовой поддержки продолжат действовать на территории Новгородской области, что позволит разработать новые безопасные и интересные туристические маршруты.