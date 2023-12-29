Лукашенко поручил руководителю белорусской птицефабрики поделиться яйцами с РФ

Президент Белоруссии рассказал ранее, что в республике достигнут высокий уровень самообеспечения продовольствием

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии "Первого национального торгового дома" в Минске, где представлена продукция белорусских регионов, поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики поделиться с россиянами куриными яйцами.

"А яйца есть?" - спросил президент, заходя в фирменный магазин птицефабрики "Ганна". Видеофрагмент опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". "Тоже есть", - ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. "Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть", - предложил Лукашенко.

"Мы им предлагаем, но им все мало, - заметила шутя Норкус. - 70% у нас - это внутренний рынок, 30% - экспорт. Из этих 30% Российская Федерация - 16%, 10% - Китай, 4% - постсоветские страны. Но свой рынок - прежде всего".

25 декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Лукашенко рассказал, что в республике достигнут высокий уровень самообеспечения продовольствием, агрокомплекс покрывает внутренние потребности в свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце. Российский лидер тогда в шутку предложил коллеге не жадничать и поделиться с Россией яйцами.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая сложилась в РФ, заявил, что республика готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. По словам Бартоша, в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%.