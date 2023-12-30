Белоруссия ратифицировала соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях в СНГ

Закон предусматривает осуществление инвестиций, а также закрепление принципов равенства и недискриминации участников экономических отношений

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Соответствующий документ, в начале декабря принятый белорусским парламентом, опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Соглашение, подписанное 8 июня в Сочи, предусматривает создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществление инвестиций, а также закрепление принципов равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности. Договором также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества. Документ направлен на развитие промышленной кооперации, внедрение инноваций, создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств - участников СНГ.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием уведомлений о выполнении подписавшими его сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.