В Кузбассе сообщили о снижении индекса промпроизводства

В Минэкономразвития региона основной причиной этого назвали сокращение объемов добычи угля

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Кемеровской области снизился в 2023 году из-за более низких объемов добычи угля, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Кузбасса.

"В соответствии с одобренным правительством Кузбасса прогнозом социально-экономического развития региона в 2023 году ожидается снижение индекса промышленного производства до 98,9%. Основная причина - более низкие объемы добычи угля в текущем году по сравнению с прошлым годом. Кузбасские угледобывающие компании не спешат наращивать объемы добычи при невозможности значительно нарастить объемы экспорта ввиду трудностей с вывозом продукции по железной дороге в восточном направлении", - сказали в ведомстве.

По данным министерства угольной промышленности региона, за 11 месяцев 2023 года добыто 195,9 млн тонн угля, что почти на 6 млн тонн меньше, чем годом ранее. При этом железнодорожным транспортом отгружено 175,4 млн тонн угля.

В 2023 году, согласно подписанному соглашению, Российские железные дороги (РЖД) должны вывезти в восточном направлении на экспорт не менее 53,1 млн тонн угля. По данным региональных властей, этот показатель будет достигнут. В 2024 году РЖД из Кузбасса планируется экспортировать 54,1 млн тонн угля в восточном направлении.

В угольной отрасли Кузбасса занято свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.