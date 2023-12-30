Украинская полиция сообщила о приостановке работы КПП на границе с Польшей

Полицейские призвали выбирать альтернативные маршруты

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение временно прекращено через КПП "Шегини" на границе с Польшей. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

"Внимание! В селе Шегини на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Полицейские призвали выбирать альтернативные маршруты. Когда заработает КПП, а также причины закрытия не приводятся. Также пока неизвестно, связано ли прекращение работы с блокировкой со стороны польских перевозчиков.

По состоянию на 28 декабря около 5 680 грузовых автомобилей ожидали на территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии въезда на Украину. В настоящий момент на польско-украинской границе продолжается блокировка направлений КПП "Рава - Русская - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". На этих направлениях в очереди на проезд ждут более 2,6 тыс. грузовиков. Около 1 тыс. фур ожидают в очереди у пункта пропуска "Шегини - Медыка", который польская сторона разблокировала 24 декабря.

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.