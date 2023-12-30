Минторг Белоруссии прогнозирует инфляцию в стране по итогам года не выше 6%

По словам главы ведомства Алексея Богданова, действующая система ценового регулирования доказала свою эффективность

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Инфляция в Белоруссии по итогам 2023 года не превысит 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов.

"Мы видим, что действующая система ценового регулирования доказала свою эффективность. Ожидается, что по итогам текущего года инфляция не превысит 6%. Напомню, что параметр, установленный указом президента, был не более 7-8%", - приводит его слова агентство БелТА.

Министр напомнил о том, что установленный указом президента Белоруссии Александра Лукашенко прогнозный размер инфляции на 2024 год не должен превышать 6%. "По нашим расчетам, в следующем году мы не превысим показателей, которые заложены в указе президента. Ожидается, что инфляция будет даже ниже", - сообщил Богданов.

В конце декабря первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил о том, что инфляция в республике по итогам 2023 года составит 5,4-5,6%. В ноябре годовая инфляция в Белоруссии ускорилась до 5,4% против 3,7% по итогам октября.

Лукашенко в октябре 2022 года подписал директиву о недопустимости роста цен, которой был введен запрет на повышение цен и предписаны обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. В результате ценового контроля в сентябре 2023 года показатель годовой инфляции снизился до исторического минимума в 2%, однако с октября инфляция начала расти.