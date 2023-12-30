Субсидии аграриям Херсонщины увеличат после теракта на Каховской ГЭС

Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что "будут даваться субсидии аграриям, чтобы они могли изменить план севооборота и какие-то другие культуры выращивать"

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2024 году существенно увеличат субсидии аграриям на изменение севооборота из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в эфире телеканала "Таврия" губернатор Владимир Сальдо.

"Очень сильно будут увеличиваться возможности получения субсидий аграриями. Потому что у нас высокая культура земледелия в Херсонской области, но мелиорация в следующем году практически не будет работать, пока мы не восстановим Каховское водохранилище", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что "будут даваться субсидии аграриям, чтобы они могли изменить план севооборота и какие-то другие культуры выращивать".

Сальдо 27 декабря сообщал Херсонскому агентству новостей, что область на фоне проблем с водой из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС перестроит свой сельскохозяйственный план, сделав упор на бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), которые не боятся засухи.