Минимальную пенсию с городской доплатой в Москве повысили до 24,5 тыс. рублей

В мэрии пояснили, что также москвичам провели индексацию социальных выплат

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличили до 24,5 тыс. рублей в месяц. Также провели индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц. Также проведена индексация социальных выплат москвичам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В частности увеличили размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше, другим льготным категориям граждан.

"Кроме того, в 2024 году по традиции будут произведены единовременные выплаты к праздничным и памятным датам - годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра и правительства Москвы", - заверили в мэрии.