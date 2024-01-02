В Магадане в 2024 году планируют начать строительство 10 домов в районе Гороховое поле

В области уже определили подрядные организации и источники финансирования

ТАСС, 2 января. В 2024 году планируется начать строительство 10 домов на территории комплексной застройки района Гороховое поле в Магадане, сообщила ТАСС министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Марина Усова.

"Четыре дома предназначены для переселения из аварийного жилья, шесть домов - под арендное жилье. Уже определены подрядные организации и источники финансирования", - сказала министр.

Дома для арендного жилья строят по программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", которую реализуют совместно Минвостокразвития России и АО "ДОМ.РФ". "Это будет служебное жилье, которое будет закреплено за ведомствами, чтобы можно было переселить людей из арендуемых частных квартир", - подчеркнула Усова.