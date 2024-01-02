На Камчатке почти 12 тыс. семей с детьми получили новое единое пособие

ТАСС, 2 января. Почти 12 тыс. семей на Камчатке получили единое пособие, введенное с 1 января 2023 года для малообеспеченных семей с детьми и беременных женщин. Такие цифры озвучили в краевом правительстве после подведения итогов года, сообщили журналистам в его пресс-службе.

"Единое пособие по итогам прошлого года получили 11 785 семей в Камчатском крае, в которых воспитывают более 18 тыс. детей", - рассказали в правительстве региона.

В Российской Федерации с 1 января 2023 года было введено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Постепенно осуществлялся переход выплаты пособия через Социальный фонд России. С 1 января 2024 года переходный период завершился и теперь единое пособие будет выплачиваться исключительно фондом.