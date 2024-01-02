Во Франции рост цен на продовольствие за полтора года составил почти 20%

Газета La Dépêche отметила, что особенно это касается хлеба, молока и мяса

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Рост цен на продовольствие за полтора года достиг во Франции 17,9%. Об этом сообщила газета La Dépêche со ссылкой на данные национального института статистики Insee, опубликовавшего обзор роста цен в период с января 2022 года по август 2023 года.

Издание отмечает, что особенно выросли цены на хлеб, молоко и мясо.

Сети ведущих продовольственных магазинов ссылаются на условия, выдвигаемые производителями, которые требуют продолжить повышение цен. Как предупредил глава крупнейшей группы супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуар Леклер, уже в ближайшее время стоимость продовольственных товаров на полках магазинов может быть дополнительно поднята еще на 6-8%.

С наступлением Нового года власти Франции повысили минимальный размер оплаты труда до €1 766. При этом ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) считает рост зарплат крайне недостаточным на фоне постоянно увеличивающейся стоимости жизни. В CGT призывают к полной переоценке всей шкалы зарплат в стране.