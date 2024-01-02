Betterbrands планирует построить в Зимбабве крупный аффинажный завод

Его намерены возвести в Булавайо, пишет газета The Herald

ХАРАРЕ, 2 января. /ТАСС/. Одна из ведущих горнодобывающих компаний Зимбабве Betterbrands объявила о планах построить в 2024 году собственный крупный аффинажный завод. Как сообщает газета The Herald, Betterbrands, которая скупает золото у мелких старателей, в 2023 году поставила этого драгоценного металла на $800 млн, а в 2024-м намерена превысить психологическую планку в $1,5 млрд.

Аффинажный завод намерены возвести во втором по величине городе Зимбабве - Булавайо.

В 2022 году на компанию пришлось 18 из 35 тонн золота, поставленных на государственный аффинажный завод Fidelity Gold Refiners (FGR). Это исторический рекорд для совокупной добычи мелких старателей Зимбабве. По данным Резервного банка Зимбабве (ЦБ страны), в третьем квартале ушедшего года мелкие старатели, большинство которых сдают продукцию в Betterbrands, обошли по объемам добычи крупных игроков рынка.

В интервью изданию Daily News on Sunday владелец Betterbrands Педзаи Сакупванья сообщил о принятии компанией впечатляющей программы расширения операций, в том числе за счет создания собственного аффинажного завода. "Наша компания создала отделения по всей стране в качестве скупщика золота с государственной лицензий, - сказал он. - Это позволило нам сконцентрировать в своих руках скупку золота у мелких старателей. С января по декабрь 2023 года эти старатели сдали FGR 17,895 тонны золота, из них 65% (12,1 тонны) пришлось на Betterbrands. Крупные производители за тот же период сдали на аффинаж 10,674 тонны золота".

"Компания уже стала ведущим игроком в добыче золота, но способна еще удвоить свои результаты, - отметил Сакупванья. - Теперь планируем построить аффинажный завод в Булавайо. Эта наша инициатива созвучна призыву президента страны Эммерсона Мнангагвы к горнодобывающей отрасли ставить во главу угла переработку сырья. Возрастет и доля золота, производимого и реализуемого по официальным каналам.