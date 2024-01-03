На Камчатке в 2024 году планируют сдать первый современный тепличный комплекс

Планируется, что производительность предприятия составит около 3 тыс. помидоров и огурцов в сезон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 января. /ТАСС/. Современный тепличный комплекс с производительностью около 3 тыс. помидоров и огурцов в сезон введут в эксплуатацию на Камчатке в 2024 году. Планируется, что новое предприятие покроет 80% потребностей камчатцев в этих овощах, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Завершение первого тепличного комплекса "Камчатский" запланировано на конец 2024 года. Основные культуры для выращивания - томат, огурец и их виды. Объем производимой продукции будет примерно [таким]: 40% - томаты, 60% - огурцы. Комплекс покроет до 80% потребности населения в этом виде овощей", - сказали в краевом правительстве.

Свыше 90% огурцов и помидоров на прилавках камчатских торговых сетей - привозные. Их стоимость сейчас доходит до 800 рублей за 1 кг.

Тепличный комплекс "Камчатский" - первый тепличный комплекс, реализуемый на Дальнем Востоке в составе Группы компаний "Теплицы регионов". Планируется, что он будет работать с начала осени и до конца весны, а летом, когда многие камчатцы самостоятельно выращивают овощи в теплицах, закрываться на подготовку к новому сезону.