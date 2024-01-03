Астраханские компании начали первые поставки рыбной продукции в Азербайджан

По словам главы Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрея Маркина, также продолжаются поставки различных видов астраханской рыбной продукции в Казахстан и Белоруссию

АСТРАХАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Астраханские компании, занимающиеся производством и реализацией рыбных деликатесов, в том числе черной икры и рыбы осетровых видов, впервые начали поставки своей продукции в Азербайджан. Об этом сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

"Рыба и рыбные деликатесы остаются брендом Астраханской области, чрезвычайно востребованным у партнеров за границей. Мы впервые начали поставки рыбной продукции в Азербайджан, преимущественно это рыба-сырец, которая там активно перерабатывается. Астраханская рыба - жерех, лещ, сазан - используется при приготовлении местных национальных блюд. Также начаты поставки по данному направлению и деликатесной продукции - черной икры и рыбы осетровых видов", - сказал Маркин.

Он уточнил, что в рамках заключенных экспортных контрактов продолжаются поставки различных видов астраханской рыбной продукции в Казахстан и Белоруссию.

"С Белоруссией у нас давно налажены тесные двусторонние связи. У них пользуется популярностью астраханская вяленая рыбная продукция, которую мы традиционно поставляем туда каждый месяц и в больших объемах", - пояснил Маркин.

Некоммерческая организация "Союз рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" объединяет несколько компаний, специализирующихся на производстве рыбы и рыбных деликатесов.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. На территории области сформированы 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Астраханская рыбная продукция активно поставляется на внутренний рынок и за рубеж.