Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов

Индекс Мосбиржи достиг 3 099,78 пункта

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрировал разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи незначительно рос на 0,02%, до 3 099,78 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 073,71 пункта (-0,9%).

К 10:16 мск индекс Мосбиржи поднимался до 3 106,57 пункта (+0,24%), индекс РТС находился на уровне 1 072,69 пункта (-1%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,25 рубля (+0,98%), евро находился на уровне 99,88 рубля (+0,26%). Курс юаня равнялся 12,719 рубля (+0,85%).