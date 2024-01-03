Упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ продлили на 2024 год

Новый документ вступил в силу 1 января 2024 года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования продлен до конца 2024 год. Как говорится на сайте правительства РФ, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования. Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях", - говорится на сайте кабинета министров.

Также уточняется, что "упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза этой продукции, их представления таможенным органам".

Аналогичные постановления подписывались в 2022 и 2023 годах. Новый документ вступил в силу с 1 января 2024 года.