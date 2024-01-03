Правительство РФ сократило около 100 избыточных административных процедур в строительстве

Такое решение даст возможность ускорить возведение важных для граждан объектов и уменьшить издержки застройщиков при сохранении необходимого контроля за качеством строительства.

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Кабмин РФ сократил около 100 избыточных административных процедур в строительстве, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство продолжает системную работу по уменьшению количества административных процедур в строительстве. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов еще на 89 позиций - с 696 до 607", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте кабмина, из перечня исключены документы, которые застройщики и технические заказчики предоставляли при подключении объектов к инженерным сетям. Также сокращены процедуры при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Кроме того, теперь застройщикам не нужно предоставлять документы, сведения и материалы, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия.

Отмечается, что решение даст возможность ускорить возведение важных для граждан объектов и уменьшить издержки застройщиков при сохранении необходимого контроля за качеством строительства. "В целом в 2023 году перечень уменьшился на 144 позиции. Благодаря этому инвестиционно-строительный цикл сократился с 1 574 до 1 300 дней", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал принятое решение и отметил, что правительство проводит активную работу по сокращению инвестиционного-строительного цикла. Последовательно исключаются избыточные требования, дублирующие процедуры и любые препятствия, которые мешают строителям работать. "Подписанное председателем правительства постановление об изменениях в исчерпывающем перечне - еще один важный шаг в этой работе, который позволит быстрее строить нужные для россиян объекты", - подчеркивается в сообщении кабмина.