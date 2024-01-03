Украинский игорный бизнес поставил в 2023 году в бюджет свыше $272 млн

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что такое увеличение поступлений стало результатом кампании по выведению игорного рынка из тени

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса, который, несмотря на военное положение, продолжает активно развиваться в стране, составили в 2023 году 10,4 млрд гривен ($272,5 млн). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Поступления в государственный бюджет от "игорки" составили 10,4 млрд гривен. <...> Напомню, что за весь 2022 год бюджет получил лишь 730 млн гривен ($19,13 млн)", - написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что такое увеличение поступлений стало результатом кампании по выведению игорного рынка из тени.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк подчеркивает, что в 2023 году бюджет получил налоговых поступлений от игорного бизнеса в 51 раз больше, чем в 2021 году и в 14 раз больше, чем в 2022 году.

Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года. С тех пор в стране идет борьба за выведение этой сферы из тени. Украинские СМИ систематически сообщают о раскрытии сетей незаконных игорных заведений. Так, в июле сообщалось о раскрытии сотрудниками Бюро экономической безопасности 6 подпольных игорных заведений в Киевской области, в августе - 13 заведений в Киеве, в декабре - 33 столичных казино. Как отмечал в феврале 2023 года депутат Железняк, почти весь игорный бизнес действует в тени, используя помощь восьми частных и одного государственного банка. Эксперты обращают особое внимание на то, что десятки казино продолжают круглосуточно работать в столице и окрестностях в условиях военного положения и на фоне обсуждения новых мер по ужесточению наказаний за уклонение от мобилизации.