По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на один рубль из казны приходится почти пять рублей внебюджетных поступлений

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Инвестиции в градостроительное развитие Новой Москвы превысили 3,7 трлн рублей, что составляет более половины от намеченного к 2035 году плана. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По нашим планам, к 2035 году инвестиции в развитие новых территорий Москвы должны достичь рубежа в 7 трлн рублей. На сегодняшний день эта цифра уже превышает 3,7 трлн. Наиболее значительную их часть составляют внебюджетные средства", - сказал Бочкарев.

По его словам, если раньше на один рубль из казны приходилось четыре рубля внебюджетных поступлений, то сегодня это соотношение стремится к пропорции один к пяти.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что только девелоперы инвестировали в строительство различной недвижимости в ТиНАО несколько триллионов рублей. В последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса.

Пример реализованного проекта - технопарк "Техноспарк". "Это современное пространство для создания и развития технологических стартапов. Основные направления деятельности: робототехника, фотовольтаика, гибкая электроника, генетика и биотехнологии, медицинское хайтек-оборудование, композиты и аддитивные технологии", - уточнил Жидкин.