Объем инвестиций по проектам ОЭЗ "Санкт-Петербург" составил 38 млрд рублей в 2023 году

За год заключили восемь соглашений с компаниями об осуществлении технико-внедренческой деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Объем заявленных инвестиций по проектам особой экономической зоны "Санкт-Петербург" составил 38 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В 2023 году заключено восемь соглашений с компаниями об осуществлении технико-внедренческой деятельности на общую сумму 12,8 млрд рублей. В ходе реализации проектов будет создано 1 611 рабочих мест. Были внесены изменения в 23 бизнес-плана действующих резидентов с увеличением суммы заявленных инвестиций на 25 млрд рублей. Совокупный объем заявленных инвестиций компаний составил почти 38 млрд рублей", - сообщила пресс-служба.

Также на площадке "Новоорловская" было завершено строительство инженерной инфраструктуры. Объем капитальных затрат составил около 2 млрд рублей. Кроме того, более 338 млн рублей было перечислено из федерального бюджета в городской, согласно механизму возмещения затрат на инфраструктуру особых экономических зон. В 2024 году планируется вернуть в бюджет Петербурга еще порядка 2,1 млрд рублей. По предварительным оценкам, объем фактических инвестиций действующих резидентов ОЭЗ за 2023 год составит порядка 15 млрд рублей.

"В особой экономической зоне разрабатываются и внедряются инновации, которые в будущем составят основу отечественного производства. Растет объем инвестиций и налоговых отчислений, создаются новые рабочие места. Особая экономическая зона также стимулирует привлечение в Северную столицу иностранных инвестиций, развитие международной торговли и обмен опытом с зарубежными партнерами", - цитирует пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.

В 2023 году особая экономическая зона "Санкт-Петербург" вошла в топ-5 лучших ОЭЗ технико-внедренческого типа России по версии национального рейтинга Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ. Также она победила в номинации "Лучшая промышленная площадка" в бизнес-премии "Russian Business Guide. Люди года 2023" и вошла в первую тройку рейтинга индустриальных парков и ОЭЗ за 2022 год по версии аналитического центра "Эксперт".

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа была создана в Петербурге в 2006 году. Она размещена на двух участках - "Нойдорф" в Стрельне и "Новоорловская" в Приморском районе. Сегодня на ее территории зарегистрировано в качестве резидентов 73 компании. Объем заявленных инвестиций в проекты - около 182 млрд рублей. Режим ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.