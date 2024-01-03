Минск выплатил доход по еврооблигациям Belarus-2027 в национальной валюте

Размер выплат составил $22,9 млн в белорусских рублях

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Белоруссия провела очередные выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере $22,9 млн в белорусских рублях из-за западных санкций. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

"29 декабря 2023 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в "АСБ "Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента - Citibank N. A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

28 декабря 2023 года Минфин сообщил, что Белоруссия перешла на альтернативный механизм выплат по евробондам "Беларусь-2023" инвесторам из РФ, при этом российский Национальный расчетный депозитарий выступил в качестве "одного окна" для российских владельцев белорусских евробондов.