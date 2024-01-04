В Москве фабрика елочных игрушек присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

В рамках проекта "ЮниОпт" планирует увеличить объем выпуска продукции

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Производитель елочных игрушек из Москвы стал участником национального проекта "Производительность труда", компания планирует нарастить мощность производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В преддверии Нового года производитель стеклянных елочных игрушек "ЮниОпт", работающий под брендом "Коломеев", присоединился к нацпроекту "Производительность труда". <...> В рамках проекта компания планирует оптимизировать процесс создания елочных игрушек, чтобы нарастить мощность производственных процессов и увеличить объем выпуска продукции. Это решение связано с растущим спросом на ее продукцию", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе проекта эксперты Регионального центра компетенций Москвы совместно с компанией выявят возникшие потери на производстве и устранят их. Сотрудников фабрики обучат методикам бережливого производства, которые позволят поддерживать на предприятии культуру непрерывных улучшений. Благодаря этим мерам компания сможет ежегодно увеличивать производительность труда не менее чем на 5%.

Производственный цикл создания елочных игрушек состоит из пяти этапов. Сначала стеклодувы выдувают игрушку из полых стеклянных трубок. В процессе выдувания стекло постоянно нагревают. Затем игрушку изнутри покрывают серебром, после ее лакируют и сушат. Далее вручную расписывают игрушку красками. Есть разные виды росписи - художественная, графическая и тампопечать. В самом конце игрушку присыпают блестками, декорируют стразами или текстильными элементами. Прозрачные шары тоже расписывают и иногда кладут в них наполнители - искусственный снег или другие мелкие декорирующие элементы, добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.