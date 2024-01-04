Вологодским компаниям на маркировку молочной продукции выделили около 100 млн рублей

Компании смогли компенсировать 71% затрат

ТАСС, 4 января. Почти 100 млн рублей выделено из федерального и регионального бюджетов на маркировку молочной продукции производителям в Вологодской области. Компании смогли компенсировать 71% затрат на приобретение маркировочного оборудования для отдельных видов продукции, сообщила пресс-служба губернатора области.

"В декабре 2023 года вологодские производители молока получили 99,8 млн рублей господдержки на возмещение затрат по маркировке. Из них 98,4 млн рублей выделено из федерального бюджета и 1,4 млн рублей - из областного", - привела пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова.

В результате региональным предприятиям удалось компенсировать 71% затрат на внедрение маркировочного оборудования для отдельных видов молочных продуктов. Отбор производителей проводил Минсельхоз России. От Вологодской области подали заявки на конкурс 14 молокоперерабатывающих предприятий. Все они получили одобрение, сообщил глава региона.

С 2021 года все заводы-изготовители обязаны маркировать выпускаемую молочную продукцию в системе "Честный знак". Цифровая маркировка позволяет проследить все этапы производства товаров и гарантировать потребителю качество молочной продукции.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.