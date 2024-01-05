Железноводск будет поставлять минеральную воду в Китай

Как сообщил глава курорта Евгений Бакулин, детали поставок пока в проработке

ПЯТИГОРСК, 5 января. /ТАСС/. Железноводск планирует начать поставки минеральной воды "Славяновской" и "Смирновской" в Китай. Об этом ТАСС сообщил глава курорта Евгений Бакулин.

"Курортный Железноводск может начать поставки минеральной воды в Китай. Уже ведутся переговоры с заводом по розливу минеральной воды о поставках "Славяновской" и "Смирновской" для правительства Китайской [Народной] Республики", - сказал Бакулин.

По его словам, пока детали поставок в проработке.

"Высоко оценили нашу минеральную воду даже за пределами нашей страны. Представители Китая заинтересовались возможностью ее поставок в свою страну. Конкретных планов по объему поставок пока нет, сроки их начала также не обозначены, но уверен, [что] это будет началом большого сотрудничества", - рассказал глава Железноводска.