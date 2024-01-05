Кабмин расширил пятилетний план дорожного строительства

В нем предусмотрена реализация 380 мероприятий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство РФ обновило пятилетний план дорожного строительства на 2024-2028 годы, в нем предусмотрена реализация 380 мероприятий. Соответствующее постановление, утверждающее план, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В обновленном пятилетнем плане дорожного строительства на 2024-2028 годы предусмотрена реализация 380 проектов, - говорится в сообщении на сайте кабмина. - В предыдущей версии плана, утвержденной летом 2022 года, насчитывалось более 250 мероприятий".

Отмечается, что общий объем финансирования проектов составит более 14 трлн рублей. Из них средства федерального бюджета составят 5,6 трлн рублей, остальные - внебюджетные источники и дорожные фонды регионов страны.

Так, среди знаковых проектов - развитие транспортных коридоров "Россия", Север - Юг, для чего запланировано продолжение автомобильной дороги М-12 "Восток", а также строительство обходов Махачкалы, Астрахани, Дербента, Хасавюрта. Предусмотрено строительство и реконструкция участков трассы М-10, а также дороги Р-215, работы на участках М-7 "Волга", М-5 "Урал, Р-256 "Чуйский тракт" и А-360 "Лена".

Будут также модернизированы дороги в Брянской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

В обновленном плане мероприятия разделены на две части - федеральную и региональную. "На строительство и реконструкцию федеральных дорог будет направлено почти 1,9 трлн рублей. Это позволит ввести более 2,1 тыс. км автодорог", - отмечается в сообщении. "Региональные проекты будут реализовываться на условиях софинансирования. Федеральные средства в размере 361,7 млрд рублей позволят выполнить работы на 142 объектах и обеспечить строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью более 1 тыс. км", - добавили в кабмине.

О важности развития дорог

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, "рекордные темпы строительства дорог уже который год обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов, находящихся в зоне притяжения". "Только в 2023 году уложено в общей сложности 188 млн кв. м дорожного полотна по всей стране", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Вице-премьер пояснял, что дорожное строительство решает некоторые социальные, экономические и инфраструктурные задачи, в том числе позволяет сократить расстояния, улучшить логистику, повысить инвестиционный потенциал, а также "стимулирует жилищное и инфраструктурное развитие, развивает туризм и открывает новые возможности для многих смежных направлений деятельности".