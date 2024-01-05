Медведчук: нынешние власти Украины превратили ее в изгоя на Европейском континенте

Они также сделали ее расходным материалом для западных государств, добавил бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Неграмотная политика нынешних украинских властей и президента Владимира Зеленского, которые развалили экономику страны, превратила Украину в изгоя на Европейском континенте и сделала ее расходным материалом для западных государств. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"За последние пять лет власть так и не удосужилась реализовать содержательную антикризисную экономическую программу. Вместо программ по импортозамещению и поддержки наукоемких производств [есть] сырьевая структура с ярко выраженной коррупционной составляющей. <...> Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на Европейском континенте", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук обратил внимание, что за годы президентства Зеленского в украинской экономике существенно усилился аграрно-сырьевой вектор. При этом политик отметил, что на конец 2023 года в стране собрали 58,39 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в то время как в 2021 году этот показатель составил 84 млн тонн. Одновременно снижаются показатели экспорта украинской агропродукции, которая всегда была локомотивом экономики и одной из крупнейших отраслей, сказал он.

Медведчук добавил, что украинская промышленность переживает глубочайший кризис, а объемы внешней торговли падают. "Отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось в 2023 году до $22,3 млрд, что в который раз подтверждает довод о неконкурентоспособной и слаборазвитой экономике", - подчеркнул он. Политик считает, что введенное некоторыми странами ЕС продовольственное эмбарго еще больше сужает экспортный потенциал Украины.

Потеря финансового суверенитета

Медведчук обратил внимание на недавние слова первого заместителя премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в стране могут задержать выплату пенсий и пособий 10 млн пенсионеров, а также зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, если западные страны не выделят новую помощь. По словам политика, это говорит о потере финансового суверенитета.

"Сбываются самые худшие прогнозы и сценарии в отношении обанкротившегося режима Зеленского, а вместе с ним и Украины под его преступным руководством. Итогом приостановления и уменьшения дальнейшего финансирования со стороны США и ЕС <...> стало публичное признание официальным Киевом собственной неспособности выплачивать заработные платы и пенсии, а значит, фактического банкротства государства Украина", - подчеркнул он.

Финансовую ситуацию Медведчук охарактеризовал как критическую. "Государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в $140,8 млрд. К слову, при Зеленском этот показатель в гривневом эквиваленте вырос на 148% (с 2,1 трлн до 5,1 трлн гривен), тогда как в долларовом - на 72% (с $81,9 млрд до $140,8 млрд)", - отметил он. Политик заявил, что Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей страной в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения ($4 534) и уровню среднемесячной зарплаты ($470).

Он подчеркнул, что все это стало результатом заведомо неэффективной экономической политики властей страны и Центробанка Украины, делающей акцент на спекулятивном финансовом капитале и деиндустриализации. "Реальность сегодняшней Украины - катастрофическая финансово-экономическая модель, являющаяся безальтернативной при нынешнем коррумпированном и преступном режиме", - отметил Медведчук.