В ЛНР участники СЭЗ инвестируют в свои проекты почти 1,3 млрд рублей

Они также создадут 2 тыс. рабочих мест

ЛУГАНСК, 5 января. /ТАСС/. Четыре предприятия перерабатывающей промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР), ставшие участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), инвестируют в свои проекты почти 1,3 млрд рублей и создадут 2 тыс. рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

"У нас 4 предприятия стали резидентами СЭЗ - это мукомольная промышленность, производство куриного яйца, это производство мясной продукции - это то, куда уже идут инвестиции. Их проекты заявлены почти на 1,3 млрд рублей. Совокупные их объемы производства за 5 лет, проекты пятилетние, - порядка 50 млрд рублей. Это 2 тыс. рабочих мест ", - сказал он.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.