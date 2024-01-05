На социально-экономическое развитие Херсонщины в 2024 году выделили 124 млрд рублей

Из них 42,5 млрд рублей пойдут на социальную поддержку, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 5 января. /ТАСС/. 124 млрд рублей предусмотрено на финансирование социально-экономического развития Херсонской области. Из них 42,5 млрд рублей на социальную поддержку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"В 2024 году на реализацию мероприятий по программе социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено финансирование 124 млрд рублей. Самая большая статья расходов - на социальную поддержку людей (42,5 млрд рублей)", - написал он.

Сальдо уточнил, что среди приоритетных направлений есть развитие ТЭК и газовой сферы, транспорта и дорожной инфраструктуры, образования, агропромышленного комплекса. Помимо этого, деньги выделены на жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики, здравоохранение, поддержку предпринимательства и другие направления.

"Основная направленность мероприятий - гуманитарная и инфраструктурная, то есть - на улучшение условий жизни людей и ее качества. Программа социально-экономического развития Херсонской области динамична и может системно меняться под нужды жителей", - подчеркнул Сальдо.