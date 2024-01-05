В Нигерии суд вернул дело Shell о нефтяном загрязнении в Апелляционный суд

Согласно постановлению Верховного суда, не были рассмотрены все аспекты этого дела

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Верховный суд Нигерии постановил, что энергетическая группа Royal Dutch Shell может подать повторный иск в Апелляционный суд страны в попытке задержать выплату штрафа в размере $878 млн по делу об ответственности компании за разлив нефти почти пять десятилетий назад. Об этом сообщило агентство Reuters.

Апелляционный суд вновь должен рассмотреть ситуацию вокруг Royal Dutch Shell, так как не были рассмотрены все аспекты этого дела, излагает агентство постановление Верховного суда.

Ранее Апелляционный суд Нигерии обязал Shell выплатить общине Эджама-Эбубу (штат Риверс) штраф до дальнейшего рассмотрения дела. Одновременно он приостановил продажу энергетической группой ее активов в Нигерии. Пока неясно, когда дело поступит на новое рассмотрение Апелляционного суда. Руководство Royal Dutch Shell настаивает на невиновности группы в разливе нефти на юге Нигерии.

Разлив нефти, произошедший в конце 1969 года во время гражданской войны в Нигерии, привел к загрязнению значительных территорий. В 2015 году Royal Dutch Shell согласилась выплатить $83 млн общине Эджама-Эбубу, однако лидеры последней настаивали на выполнении решения нигерийского суда о более крупной компенсации. Royal Dutch Shell утверждает, что не имела прямого отношения к разливу нефти, так как в районе аварии велись бои между федеральными силами и отрядами ополченцев.