"Фармасинтез-Тюмень" в марте откроет производство гормональных препаратов

На производстве планируется выпуск более 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах

ТЮМЕНЬ, 5 января. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез-Тюмень" откроет производство гормональных и рентгеноконтрастных препаратов мощностью более 5 млн упаковок в год, открытие планируется в марте 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В марте 2024 года планируется открытие гормонального производства ООО "Фармасинтез-Тюмень" - производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Производственные мощности по гормональным препаратам составят свыше 5 млн упаковок в год", - говорится в сообщении.

Также в инфоцентре правительства региона отметили, что на производстве планируется выпуск более 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах. Объем инвестиций в производство составляет 4,5 млрд рублей, оно обеспечит 485 рабочих мест.

Предприятием "Фармасинтез-Тюмень" зарегистрировано свыше 100 наименований лекарственных препаратов. Большая их часть которых входит в перечень жизненно важных. На тюменской площадке производится линейка из 12 гормональных препаратов, аналогичных по качеству и эффективности импортным лекарственным средствам, которые способны заменить на российском рынке часть импортных гормональных лекарств. За последние два года на предприятии запустили семь новых производственных линий, что позволило за год увеличить более чем в пять раз производство рентгеноконтрастных препаратов и более чем в шесть раз - гормональных. Ранее генеральный директор предприятия Владимир Кисиленко сообщал, что в течение 2024 года компания при помощи региональной поддержки реализует третью очередь производства высокотехнологичных препаратов пролонгрированного действия.

"Фармасинтез-Тюмень" - фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве антибактериальных, гипогликемических, антиретровирусных, рентгеноконтрастных, иммунодепрессивных и гормональных лекарственных препаратов, включая комбинированные оральные контрацептивы. Группа компаний "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств, а также разработчиком инновационных препаратов. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. Портфель "Фармасинтез" включает более 170 наименований препаратов, производственные площадки компании расположены в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени.