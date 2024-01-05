Трассу М-12 планируют обеспечить стабильной связью и интернетом к середине 2024 года

Федеральные операторы размещают оборудование на реализованных АМС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Трассу М-12 "Восток" от Москвы до Казани планируется обеспечить стабильной сотовой связью и интернетом 4G к концу первого полугодия 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственной компании "Автодор".

"Федеральные операторы сотовой связи активно размещают свое оборудование на реализованных АМС (антенно-мачтовых сооружениях - прим. ТАСС) и к концу первого полугодия 2024 года планируют покрыть всю автомобильную дорогу М-12 "Восток" стабильной сотовой связью и мобильным интернетом 4G (LTE)", - рассказали в "Автодоре".

В результате совместной работы госкомпании с крупнейшими операторами сотовой связи был утвержден такой подход для развития новых автодорог, при котором "Автодор" готовит площадки для размещения вышек связи под ключ. Это решает такие проблемы операторов, как поиск земельных участков, высокие капитальные затраты на устройство подъездных путей и технологическое присоединение вышек связи. Такой подход позволяет значительно (от 1 года) сократить сроки обеспечения дороги высокоскоростной связью, подчеркнули в компании.

"К настоящему моменту государственная компания завершила работы по устройству всех присыпных берм, необходимых для размещения АМС на всем протяжении М-12. Также инвестор направил заявки на проектирование всех 175 АМС, в соответствии с которыми выдаются технические требования и условия, а также осуществляется проектирование и строительство АМС в соответствии с утвержденной адресной программой", - добавили в "Автодоре".

В настоящее время на всем протяжении скоростной трассы М-12 на участке от Москвы до Казани размещено 80 АМС. В отношении еще 95 АМС ведутся строительно-монтажные работы. Завершить их планируется в 1 квартале 2024 года.

"Сейчас высочайшим приоритетом компании является удовлетворенность пользователя не только качеством дорожного покрытия, но и привычным для наших граждан комфортом. Другими словами, любые базовые потребности современного человека должны быть качественно обеспечены. К таким базовым потребностям мы относим надежную и оперативную работу аварийных комиссаров, привычный городскому жителю высокий уровень сервиса на АЗС, в пунктах питания, при сервисном обслуживании транспортного средства и, конечно же, качественную и высокоскоростную сотовую связь для абонентов всех федеральных операторов", - отметили в компании.

О трассе

Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" является частью транспортного маршрута "Россия". Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.