На обновление систем водоснабжения Дагестана в 2024 году направят более 480 млн рублей

Ожидается, что до конца года построят четыре объекта водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона

МАХАЧКАЛА, 5 января. /ТАСС/. Более 480 млн рублей направят на строительство четырех объектов водоснабжения в Дагестане в 2024 году, что позволит обеспечить качественной водой несколько районов республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

"В 2024 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" для Республики Дагестан предусмотрены средства в размере 636 млн рублей. Из них 484 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на строительство четырех объектов водоснабжения", - говорится в сообщении.

На выделенные средства в 2024 году планируется строительство сетей водоснабжения в селе Дылым Казбековского района. Также средства направят на водоснабжение города Южно-Сухокумска, села Карата Ахвахского района и строительство водовода из реки Акташ в местности Ишхойлам к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха Казбековского района республики.

"Строительство объектов планируется завершить до конца года", - добавили в пресс-службе.